“ Attenuate l’allarme climatico! ”

Si tratta della classica fuga di notizie. La Bbc non ha avuto remore nel pubblicare le pressioni avute da alcuni governi di paesi sull’Onu per aggiustare il rapporto sul clima per renderlo meno allarmante. A redigerlo è stato il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico che non si è fatto intimorire ma anzi ha reso pubblica questa pressione. I documenti sono stati passati a giornalisti specializzati su questioni relative all’emergenza ambientale che l’hanno proposta alla Bbc.

Il dato supera la sensazionalità se si pensa che tra qualche giorno la conferenza Onu convocata a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre.

I paesi che più avrebbero spinto per ritoccare i dati sarebbero Arabia Saudita, Giappone, Australia, Brasile, Argentina, e altri Stati membri dell’Opec – l’organizzazione dei produttori di petrolio.

La finalità consiste nell’attenuare le conclusioni della relazione dove si evidenzia la necessità di cessare l’estrazione di fonti fossili come carbone, petrolio e gas per contenere l’innalzamento delle temperature di un grado e mezzo come vuole l’Accordo di Parigi del 2015.