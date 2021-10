Fiano Romano – La “Free Move Skating” ai campionati nazionali

La realtà sportiva, fondata da Giulia Rambaldi, conta ormai da qualche anno circa 100 atlete iscritte dai tre anni in su, quest’anno 10 di loro prenderanno parte all’importante competizione nazionale organizzata dalla UISP. Proprio in vista di quest’occasione, la nuova giunta insediatasi da pochi giorni nel comune di Fiano Romano, ha voluto farsi vedere e sentire presentandosi alla palestra di allenamento della Free Move Skating: “Queste splendide piccole atlete, sono le ragazze della Free Move SKating che saranno impegnate questo fine settimana, nel campionato nazionale livelli di pattinaggio artistico a rotelle, che si terrà a Castel Maggiore in provincia di Bologna. – Queste sono le parole del consigliere comunale delegato allo sport, Marco Cannistrà, che aggiunge – A loro rinnovo a nome mio, del Sindaco Davide Santonastaso e dell’amministrazione tutta, il nostro augurio. Divertitevi, perché è il risultato più importante che potete riportare a casa, per voi, per i vostri genitori che fanno quotidianamente sacrifici, e per la tenace Giulia Rambaldi, a cui rinnovo tutta la mia stima, per aver creato tra mille difficoltà, una realtà sportiva così importante nel nostro Comune”.

La società ha ringraziato il consigliere e l’intera giunta guidata dal neo sindaco Davide Santonastaso, sottolineando che questo gesto è “semplice ma per noi conta molto, nessuno fino ad ora l’aveva mai fatto”.

Luca Pellegrini