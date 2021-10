Santa Lucia – Apre il parco di via Venezia Giulia 

Una merenda per l’apertura del parco

Sabato 30 e Domenica 31 avrà luogo l’apertura del Parco pubblico Comunale in via Venezia Giulia loc. Santa Lucia. Dunque ancora un po’ d’attesa prima dell’apertura definitiva, in quanto la procedura di affidamento è stata bandita e nei prossimi 20 giorni verrà chiusa con la presentazione delle proposte al Comune di Fonte Nuova. Quest’ultime, riguardano l’affidamento della gestione del parco e della ludoteca presente all’interno dello stesso. Una volta definito il tutto, il Parco Comunale sarà pronto per la completa fruizione da parte dei residenti della zona e del Comune.

Il parco, in ogni caso, rimarrà aperto tutti i week end a seguire l’apertura del 30.