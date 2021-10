Facebook cambia nome

‘ Meta ‘, in greco antico sta per “oltre”, “al di là”

Sono i tratti coi quali il proprietario del più grande Social Network del mondo vuole cambiare fisionomia agli occhi del suo pubblico. Il cambiamento societario potrebbe essere determinato da cause di economia interna oppure dalla previsione di esiti pesanti nel contenzioso aperto con alcuni ex dipendenti dissidenti sulla condotta del Network. (Gli ex dipendenti hanno accusato la gestione di Facebook di aver favorito messaggi di contatto eversivi in varie realtà nel mondo). E allora meglio cambiare volto per tempo, prima che l’immagine pubblica segua un crinale irrecuperabile.

Zuckeberg annuncia Meta come di un prossimo capitolo di internet, non solo, quindi della prospettiva e sviluppo della grande base comunicativa di milioni di persone nel mondo.

Dal Primo dicembre Facebook sarà scambiata a Wall Street col nuovo simbolo azionario: ‘MVRS’. Il cambio di nome della società in Meta vuole evidenziare il ruolo centrale di una dimensione in cui le tre dimensioni sono rappresentate nel virtuale. Facebook includerà Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR.

L’ambizione consiste nel continuare ad essere all’avanguardia nel mettere in relazione le persone reali tra loro. L’obiettivo è quello di dare maggiore accentuazione al virtuale in modo che ciascun utente possa produrre il proprio avatar. Si vuole raggiungere un miliardo di persone in dieci anni.

In termini concreti tutto ciò vuole significare diecimila nuovi posti di lavoro in Europa nei prossimi 5 anni. Chi aderirà potrà interagire, lavorare e creare prodotti e contenuti in una nuova dimensione virtuale.

IN estrema sostanza dopo la caduta del titolo Facebook ha avuto una crescita in Borsa che ha consentito di guadagnare il 4,3%.