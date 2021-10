Torrita, grande successo per la camminata rosa

A Torrita Tiberina ieri 30 ottobre si è svolta la camminata rosa per la prevenzione dei tumori al seno, un evento a favore di Komen Italia alla quale hanno partecipato tantissime personalità. L’evento è stato occasione per fare prevenzione, grazie anche alla presenza della ASL Roma 4 rappresentata dal Direttore Sanitario Dott.ssa Matera che ha permesso ai cittadini di Torrita e non solo di effettuare una molteplicità di servizi sanitari tra cui:

116 vaccini (covid, antinfluenzale, antipneumococcica, anti Hpv, ecc)

74 parametri vitali e glicemia

27 richieste di appuntamento per mammografia

26 richieste di appuntamento per il citologia

67 consegne di kit per screening colon retto

6 consulenze fkt

Inoltre sono stati raccolti € 875,50 per le attività di prevenzione che lo scorso anno hanno permesso a 70 donne di effettuare la mammografia nel comune di Torrita.

All’evento erano presenti: l’associazione Donne in Movimento di Sant’Oreste, Ruote Grasse di Fiano Romano, la Banda Musicale di Torrita Tiberina, le Majorette di Casperia, la Polisportiva Valle del Tevere di Nazzano ed era presente la Croce Blu di Poggio Mirteto con l’ambulanza.

Per lparte logistica sono intervenuti la Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa per i gazebi, la Proloco per i tavoli, e il centro sociale anziani che ha messo a disposizione i locali per le vaccinazioni, la Protezione civile di Torrita e tutti i dipendenti comunali.