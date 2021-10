Caro polizze addio

Prezzi Rc Auto sempre più bassi. A sostenerlo il barometro RCA realizzato da Segugio.it, secondo cui a settembre il premio medio per una polizza auto è stato di 345,30 euro, meno 1,9 % rispetto ai 352 euro del mese precedente. Nel settembre 2020 il premio era di 399 euro.

Una situazione variabile a seconda della regione. La riduzione più forte si registra in Basilicata (-9,3%) mentre nel Lazio si attesta al meno 4,2%, rispetto al mese precedente. Le tariffe assicurative, inoltre, sono più alte in Campania, dove il premio medio è di 613,8 euro, mentre raggiungono livelli minimi in Friuli Venezia Giulia con meno di 300 euro. La comparazione su Internet resterebbe lo strumento ideale per risparmiare sul premio e negli ultimi anni ha contribuito alla riduzione del caro polizze.

