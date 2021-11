Tiburno intervista Roberta Lombardi, assessora regionale alla transizione ecologica e trasformazione digitale

Il Lazio è la prima regione ad essersi dotata di un assessorato per la transizione ecologica e la trasformazione digitale. Ma cosa vuol dire per noi cittadini? Su Tiburno in edicola il 2 novembre lo abbiamo chiesto a chi, questo assessorato, lo gestisce: l’assessora Roberta Lombardi che ci ha spiegato come la sua esistenza significhi “la possibilità di avere una struttura in grado di focalizzare l’azione di governo su quelli che saranno alcuni degli interventi principali di programmazione politica di medio e lungo termine dei prossimi anni. Basti pensare che buona parte delle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) riguardano proprio la riconversione ad uno sviluppo sostenibile e la digitalizzazione di enti e imprese. E quindi, in concreto, questo vuol dire meno inquinamento, una migliore qualità della vita, una nuova occupazione, imprese e territori più competitivi, servizi pubblici più efficienti”.

L’assessorato ha una natura trasversale nella sua azione e monitora che la programmazione degli altri assessorati sia ispirata a criteri di sostenibilità e innovazione affiancandoli e supportandoli nella propria area d’intervento. E si muove tra comunità energetiche, la messa a punto della Rete degli Oggetti, l’Internet of Things (IoT), le piattaforme di Smart Community basate sulla tecnologia blockchain.

Tutta la Regione sta lavorando all’ampliamento del Centro Agroalimentare di Guidonia, “affinché diventi uno snodo di servizi anche in termini di mobilità sostenibile”, sostiene Lombardi.

Servizio su Tiburno digitale e cartaceo del 2 novembre