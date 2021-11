La Casa di Carta. La resa dei conti per la banda del Professore

La serie cult del momento: “La Casa di Carta” volge al termine. L’ultima azione è in programma su Netflix il tre dicembre. Per la banda guidata dal Professore il nemico è ormai alle porte e perciò il gruppo escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose il Professore, che commette l’errore più grande della sua vita. Una serie che è stata tra le più popolari e viste della piattaforma, che si appresta a salutare il pubblico con un finale che in tanti si augurano possa essere decisamente all’altezza della saga. Rammentiamo che la fortunata serie esce per la prima volta su un canale spagnolo, che dopo aver costatato il flop della pellicola decide di mandare tutti a casa. Appena Netflix inserisce nel catalogo La Casa di Carta, per la banda guida dal Professore inizia una nuova vita ricca di premi, successo e denaro vero per attori e produzione.

FGI