Vicovaro, La porta non si chiude, bimbi al gelo

La porta non si chiude nella scuola materna di Vicovaro, i bimbi sono costretti a stare al gelo. A segnalarlo il consigliere comunale Nello Crielesi, capogruppo della lista Vicovaro Civica e coordinatore comunale della Lega. “La situazione è stata segnalata più volte al sindaco Fiorenzo De Simone sia dalle madri che dalle insegnanti, ma come noi”, specifica Crielesi, “nessuno ha avuto risposta. Così una classe di bimbi quattro e cinque anni sono costretti a fare lezione con la porta aperta”. La porta è stata sempre difettosa: prima si apriva male e adesso non si chiude più.