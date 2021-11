La Protezione Civile di Monterotondo è intervenuta ieri a causa del maltempo, dopo essere crollato un muretto in via Doria Riparia 1, 3, 4 e via Ticino, 43, i volontari inoltre, si sono recati in via san Martino per via della caduta di un albero caduto su due vetture posteggiate.

L’evento non ha causato feriti, ma le auto hanno subito danni dovuti alla caduta dei tronchi e dei rami.