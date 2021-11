Trieste chiama Guidonia risponde. I No Green Pass dell’area tiburtina si sono dati appuntamento per domani 7 novembre ore 11 nella piazza del Comune di Guidonia. Aderirà l’associazione Aslan che precisa: “In questi due anni abbiamo partecipato a tante manifestazioni contro la gestione della pandemia da parte del governo, contro l’informazione piegata agli interessi delle lobby farmaceutiche e soprattutto contro l’odiato strumento del Gree Pass, un ricatto per costringere quante più persone a vaccinarsi”. “Il vaccino attuale non può essere considerato la soluzione finale”, si chiarisce, “Di fronte alla minaccia ulteriore di voler vaccinare in futuro anche i bambini non possiamo o non dobbiamo più sottostare ai dettami. Dopo l’esempio dei lavoratori portuali di Trieste anche Guidonia deve alzarsi in piedi e gridare libertà”.

I dati statistici, va però precisato, continuano a confermare che il tasso dei casi di decessi e di complicazioni gravi per Covid riguardano per lo più persone non vaccinate.

