GUIDONIA – Palazzetto, oltre all’Eurobasket anche la Fipav vuole gestirlo

Sembrava essere a un passo l’assegnazione temporanea del Palazzetto dello Sport di Guidonia alla società di pallacanestro Atlante Eurobasket Roma e invece bisognerà ancora attendere per questo. Dopo la mancata assegnazione diretta alla società romana e dopo la pubblicazione del bando con scadenza in data 9 novembre alle ore 12.00, un’altra candidatura è arrivata al Comune in extremis. Si tratta della Fipav, la Federazione Italiana Pallavolo. Proprio per questo, ieri – martedì 9 novembre – con la determina numero 89 il dirigente allo sport Carola Pasquali ha nominato una commissione valutatrice delle proposte per l’uso temporaneo del Palazzetto situato al bivio di Guidonia. Ne fanno parte i dirigenti Egidio Santamaria e Cristina Zizzari e il segretario verbalizzante Simone Bulgarelli. Si prospettano quindi giorni intensi di competizione fra la società di basket romana e la Federvolley.

