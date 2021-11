Tutti insieme appassionatamente per il futuro dell’Italia

Una vera e propria standing ovation per Mario Draghi, l’11 novembre, durante l’incontro dell’Assemblea annuale di Anci, svoltasi a Parma. Sembra proprio una grande storia d’amore, quella tra il Super Mario nazionale, come l’ha introdotto il presidente dell’Anci Decaro, e i sindaci ai quali ha detto, in estrema sintesi, che senza di loro, non ce la si fa a cogliere l’occasione di sviluppo, progettazioni, idee che saranno possibili con i 50 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, visto che proprio i Comuni ne saranno i soggetti attuatori. “Nella legge di bilancio”, ha sottolineato Draghi, “stanziamo 1,4 miliardi fino al 2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e aumentiamo di 2,7 miliardi i fondi per la manutenzione delle scuole fino al 2036. Destiniamo 2 miliardi di euro fino al 2030 per consentire alle Province e alle Città Metropolitane di svolgere le loro funzioni fondamentali. Aiutiamo i piccoli Comuni in particolare difficoltà economica. Istituiamo un apposito Fondo per sostenere e valorizzare i territori montani con una dotazione di 200 milioni di euro all’anno”. Fare squadra è ciò che desidera il presidente del Consiglio e su cui insiste, perché un corretto impiego dei finanziamenti dipenderà dal funzionamento di ogni ingranaggio, con la cooperazione tra tutti i livelli dell’amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e di attuazione, in uno sforzo che coinvolga tutti: Comuni, Regioni, ministeri.

Proprio nell’ottica di questo dialogo, parte l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali circa i contenuti e le potenzialità del Pnrr, alla presenza di rappresentanti del Governo e soprattutto di tecnici esperti per chiarire dubbi e dare informazioni utili. Si chiama “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, prima tappa a Bari il prossimo 15 novembre. Il tour arriverà a Roma l’11 febbraio 2022.