Contagi e terapie intensive in aumento

Contagi in aumento in Italia. Crescono i numeri dei ricoveri, ma tutte le regioni restano in zona bianca col rischio di diventare gialle a Natale, se la tendenza non cambia. Il bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute certifica altri 8.516 contagi e 68 morti. Lombardia, Lazio e Veneto chiudono la giornata con oltre 1.000 casi a testa. L’indice Rt – in base ai rilievi dell’Iss – sale fino a 1,21, l’incidenza raggiunge 78 casi di coronavirus su 100mila abitanti. Il tasso di occupazione da parte di pazienti covid in terapia intensiva è al 4,4%, in salita rispetto al 4,0% rilevato una settimana prima, il 4 novembre. In salita anche l’occupazione dei reparti di area medica che si attesta al 6,1% rispetto al 5,3% del 28 ottobre. Il Friuli Venezia Giulia ritenuto a rischio alto, la Calabria a rischio basso, le altre moderato.

“In tutte le Regioni c’è un aumento della circolazione del virus e questo si traduce in un aumento dei casi”, ha informato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ”Riflettori puntati si bamini 5-11 anni.”La circolazione è in netto aumento in Europa, specie orientale”.

Manca poco più di un mese a Natale. “In questo momento è difficile fare previsioni, a meno che non si abbia la palla di vetro”. Non possiamo “sapere quale sarà l’andamento nelle prossime settimane, perché potrebbero cambiare i comportamenti. Potrebbe esserci, per esempio, una corsa a vaccinarsi, mentre ora c’è un po’ di stasi. E quindi è difficile fare queste previsioni”, dice all’AdnKronos il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

“Non possiamo escludere un ulteriore aumento dei casi, ma questo potrebbe non essere accompagnato da una crescita dei casi in terapia intensiva, grazie all’effetto dei vaccini e le misure prese. Ma se dovesse salire l’incidenza, alcune regioni bianche potrebbero diventare gialle: è impossibile adesso dire quando ci sarà il picco dei casi”, aggiunge.