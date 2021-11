Damiano entra nel presepe

Nuovo ingresso nel presepe napoletano: il maestro Genny Di Virgilio, titolare dell’omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la via dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli, ha realizzato la statuina di Damiano David, frontman dei Maneskin stile glam rock. La band romana, che sta conquistando il mercato musicale internazionale dopo il successo all’Eurovision, si guadagna così anche un posto nel presepe napoletano. Tuta glam verde e trucco pesante sugli occhi. Prosegue la ricerca nella bottega di via San Gregorio Armeno, che ha già sfornato statuine di rock star come Vasco Rossi, Michael Jackson, Freddie Mercury, Zucchero, Fedez.

Condividi l'articolo: