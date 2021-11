PROMOZIONE – Girone D: il Villa Adriana pareggia ma mantiene la vetta

Il Villa Adriana mantiene il primato nel Girone D nonostante il pareggio per 2-2 nel match del “Tancredi Barenghi” contro i padroni di casa del Vicovaro. Bellissima partita giocata in un importante cornice di pubblico, grazie al ritorno sugli spalti del “gruppo Portoghesi”. Il match ha visto i padroni di casa passare in vantaggio grazie al solito Taverna, bravo ad anticipare tutti sul primo palo dopo il cross di Lillo. Con questa rete, il bomber del Vicovaro arriva a 7 gol in 8 partite di campionato, raggiungendo la vetta della classifica cannonieri. Nella ripresa, il Villa Adriana è bravo nel ribaltare il punteggio con Palombi, entrato nella ripresa, e Maschietti ma deve arrendersi nel finale dopo la rete di Timperi che rimette il punteggio in parità. Con questo pareggio, il Villa Adriana rimane in testa a quota 16, a +1 sulle inseguitrici Bellegra e Rocca Priora RDP. Prossimo incontro in calendario per il Villa Adriana è il match interno proprio contro i roccaprioresi

Se il Villa Adriana è rimasto in vetta, deve ringraziare anche la Vis Subiaco, che ferma sullo 0-0 proprio il Rocca Priora RDP nonostante il gran numero di indisponibili: mister Ferretti mantiene lo stesso undici per tutti i 90 minuti riuscendo a fermare una delle squadre più quotate per la vittoria finale. I sublacensi salgono a nove punti in classifica, ancora vicino alla zona retrocessione che però si inizia ad allontanare. Il prossimo incontro vedrà i ragazzi di mister Ferretti affrontare la Bi.TI. Marino allo Stadio “San Lorenzo”.

I risultati degli altri incontri:

La classifica del Girone D: