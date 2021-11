Addio a Roberto Pacolini, custode del palazzetto dello sport di Fiano Romano

Questa mattina molti scrivono di lui come una persona generosa, sempre pronta a scherzare ed a lasciare un sorriso sui volti dei suoi interlocutori. Molti i messaggi di cordoglio anche dalle realtà sportive, a partire dalla S.S. Lazio Calcio a 5, che oggi scenderà in campo con le rappresentative maschile e femminile proprio a Fiano Romano; ed il Real Monterotondo Scalo, società dove gioca Lorenz, il secondo figlio di Roberto, con la Juniores Nazionale. Noi di Tiburno lo avevamo intervistato proprio in occasione della prima convocazione di Lorenz con la prima squadra degli eretini in Serie D, in occasione del match contro il Sassari Latte Dolce.