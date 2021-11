Magliano Romano – “No” alla discarica, da tutti i Sindaci dell’area Tiberina, Flaminia, Cassia

Nella Conferenza dei Sindaci dell’Area Tiberina, Flaminia, Cassia, convocata ieri sera a Magliano Romano, in via straordinaria, si sono incontrati i Sindaci, le Associazioni e i cittadini che da sette anni lottano per fermare un progetto “le cui criticità”, si afferma nel comunicato stampa rilasciato, sono state da sempre fin troppo evidenti.

La Conferenza, all’unanimità dei presenti, ha espresso ancora una volta l’ASSOLUTA CONTRARIETÀ alla ipotesi della realizzazione della nuova discarica di rifiuti non pericolosi, in primis per la vicinanza della discarica rispetto al centro abitato e alle sue funzioni sensibili. Lo aveva già fatto nel 2014, nel 2016 e anche a febbraio di quest’anno. “Cambiano i Sindaci”, recit il comunicato, “ma la Conferenza resta ferma e determinata a ribadire che nessuna riclassificazione deve essere autorizzata”.

Inoltre, durante la riunione, i Sindaci hanno manifestato forti preoccupazione per il parere recentemente reso dall’Area Ciclo Integrato Rifiuti relativamente alla possibile disapplicazione dei criteri di localizzazione previsti dal Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio e dalla carta dei vincoli della Città Metropolitana di Roma Capitale. Interpretazione che contraddice tutte le precedenti pronunce rese dagli uffici della competente area di Valutazione di impatto ambientale! Appoggeranno, pertanto, appieno il Comune di Magliano Romano, dando ampia disponibilità a sostenere ogni azione legale che si renderà necessaria per garantire l’interesse dei territori e la salute dei cittadini delle Comunità.

In segno di profonda contrarietà e per manifestare il proprio dissenso, giovedì 2 dicembre i Sindaci dell’Area si recheranno presso gli uffici della Regione Lazio per manifestare al Presidente Zingaretti le ragioni di inopportunità nel procedere con l’ipotesi di discarica e nell’evidenziare un’interpretazione del Piano di Gestione dei Rifiuti che consentirebbe ad ogni discarica di inerti della Regione Lazio di essere trasformata da un giorno all’altro in discarica di rifiuti non pericolosi.

Tutti i Sindaci riuniti hanno ringraziato l’Associazione Ecologica Monti Sabatini, che da tempo lotta senza mai fermarsi con proprie risorse e grandi sacrifici, mentre molti associati attendevano con ansia sotto al Comune l’esito della Conferenza.

Francesco Mancini, Sindaco di Magliano Romano, dopo aver messo al corrente i colleghi presenti di tutte le azioni portate avanti dal Comune, ha nuovamente ribadito con fermezza: <<Porteremo avanti ogni tipo di azione per tutelare la salute dei cittadini, in ogni sede giudiziaria che si renderà necessaria! In ballo, oltre ad esserci un intero paese che uscirebbe annientato da un’ipotesi tanto sciagurata, c’è la difesa del principio di legalità! >> – e ha concluso dicendo – << Non accettiamo che le norme possano essere applicate alla carta, facendo sconti ai forti e prevaricando i piccoli>>.