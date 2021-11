GUIDONIA – Autovelox, ora il sabotatore stacca i pali della segnaletica

Continua l’opera di sabotaggio ai danni dello “Scout Speed”, il rilevatore installato sulle auto della Polizia Locale per controllare la velocità delle auto in ambo i sensi di marcia e multare gli indisciplinati. Dopo le scritte con la vernice spray sui cartelli stradali indicanti la presenza dell’autovelox in modalità dinamica, ora vengono direttamente staccati i pali.

E’ accaduto stanotte, venerdì 26 novembre, in via delle Gerbere all’intersezione con via delle Calle dove un palo è stato forzato, sfilato dalla sede e abbandonato nel prato adiacente alla strada. Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo nei confronti di quello che avrebbe dovuto essere un esperimento per mettere a freno chi ha scambiato le strade urbane di Guidonia Montecelio per un circuito di Formula 1 superando il limite dei 50 chilometri orari. Un provvedimento che fin dalla sua istituzione, da parte di molti automobilisti e contribuenti, era stato percepito come un tentativo dell’amministrazione per fare cassa.

I PRECEDENTI DELLE SCORSE SETTIMANE A VILLANOVA, VILLALBA E GUIDONIA CENTRO

Nelle scorse settimane un ignoto aveva deciso di contestare lo “Scout Speed” imbrattando con la vernice spray nera i cartelli stradali. Una volta ripuliti e ripristinata, il sabotatore era tornato di nuovo in azione impedendo così alle pattuglie di continuare i controlli. Gli agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Paolo Rossi hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Tivoli ipotizzando i reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contro ignoti.

Al momento sono almeno 5 i cartelli imbrattati con lo spray. Due in via Trento, rispettivamente nella corsia in direzione Guidonia e nella corsia in direzione Villalba. Altrettanti in entrambi i sensi di marcia di via della Longarina, la strada che attraversa il bacino delle cave di travertino. Uno in via Mario Di Trani, la strada che collega via Pantano a Guidonia Centro e costeggia l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”.

In tutti i casi il “contestatore” dello “Scout Speed” ha utilizzato la stessa tecnica: cancellato il 5 di “50” sul cartello rotondo di divieto, imbrattata la scritta “modalità dinamica” sulla palina azzurra indicante la presenza del “Controllo elettronico della velocità”, in grado anche di individuare le auto in divieto di sosta e addirittura verificare in tempo reale la regolarità di revisioni e assicurazioni dei veicoli in circolazione e dei documenti del proprietario. Alla lunga lista di cartelli fuori uso si aggiunge quello di via delle Gerbere scoperto stamane, sabato 27 novembre.

“SCOUT SPEED”, ECCO LE STRADE INTERESSATE DAI CONTROLLI IN MODALITA’ DINAMICA

Le strade interessate dai controlli sono la via Palombarese (tratto urbano di Marco Simone), Via Longarina, Via delle Gerbere, Via delle Genziane, Via Gualandi, Via di Trani, Via Trento, Via Roma (tratto urbano di Colle Fiorito) e Via Casal Bianco (tratto urbano di Colle Fiorito).

10 MILA EURO PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO, 17 MILA EURO DI MULTE ELEVATE AGLI INDISCIPLINATI

Vale la pena ricordare che lo “Scout Speed” è stato noleggiato il 6 aprile scorso tramite la determina 21 firmata dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi presso l’azienda barese “Sempass Srl” per 10 mila 248 euro, costi che coprono sia il noleggio del dispositivo di rilevamento della velocità, sia il servizio di elaborazione dei dati relativi alle sanzioni amministrative prodotte con lo strumento. Il noleggio in via sperimentale rientra nei 120 giorni solari per un complessivo di 24 servizi secondo il calendario degli interventi predisposto dal Comando della Polizia Locale. Dal 21 settembre all’8 novembre la pattuglia con lo “Scout Speed” ha effettuato 4 uscite beccando 607 automobilisti in violazione del Codice della Strada per un totale di 17 mila euro.

IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI: “NON E’ UNA RAGAZZATA”

“Abbiamo trasmesso la notizia di reato contro ignoti in Procura: c’è una chiara intenzione di ostacolare i controlli stradali – commenta il Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi – Se fosse accaduto una sola volta avremmo potuto pensare ad una ragazzata, ma in questo caso è diverso. Cercheremo di adeguarci per individuare l’autore o gli autori e attribuire le responsabilità. Se dovesse diventare un gioco a rincorrerci l’uno con l’altro verranno adottati i sistemi di vigilanza più opportuni al caso”.

Coi cartelli danneggiati lo “Scout Speed” potrà sanzionare gli automobilisti indisciplinati? “Assolutamente no – garantisce il Comandante – lo prevede la normativa: attenderemo il ripristino dei cartelli stradali e soltanto allora la pattuglia tornerà in servizio in quella zona che è tra le più pericolose. Abbiamo programmato altre due uscite entro la fine del 2021 e ulteriori 16 nei primi sei mesi del 2022”.