Al Giuseppetti di Tivoli le proiezioni di … “A tutto Schermo”

Il 29 e 30 novembre i primi due appuntamenti con “A tutto Schermo” al cinema Giuseppetti di Tivoli con le proiezioni di sei degli otto documentari selezionati per la rassegna promossa da La Rete degli Spettatori.

Lunedì 29 novembre alle 17.00 Gelsomina Verde di Massimiliano Pacifico racconta la storia della giovane Gelsomina Verde, vittima della camorra, barbaramente torturata e uccisa a soli 21 anni durante la cosiddetta prima faida di Scampia.

Alle 19.00 L’occhio di vetro di Duccio Chiarini è il racconto di un viaggio nel tempo e nella memoria. Il regista, partendo dal diario scritto in guerra dal prozio, compone un mosaico inedito e sfaccettato della storia d’Italia attraverso la ricerca sul passato fascista di una famiglia.

Alle 21.00 Le Regard de Charles di Marc Di Domenico è un ritratto intimo del famoso cantautore francese di origine armena, Charles Aznavour. Nel 1948 Édith Piaf regala a Charles la sua prima cinepresa, utilizzata fino 1982 e il cui girato forma questo diario in video.

Martedì 30 novembre alle 17.00 in Citizen Nobel di Stéphane Goël si ripercorre la storia di Jaques Dubochet, classe 1942, che nel 2017, ricevendo il premio Nobel per la chimica, vede la sua vita cambiare. Passato dall’anonimato alla celebrità, dalla quiete dei laboratori alla luce della ribalta internazionale, la sua presenza improvvisamente è richiesta ovunque.

Alle 19.00 The other side of the river di Antonia Kilian racconta il coraggioso e rivoluzionario percorso di Hala, femminista militante curda che sceglie di arruolarsi nell’esercito per proteggere le donne dall’oppressione e dalla tirannia.

Alle 21.00 Io resto di Michele Aiello che racconta come una piccola squadra di telecamere sia entrata nelle corsie dello Spedali Civili di Brescia, mentre drammaticamente si stava verificando il primo picco pandemico di Covid-19 a marzo 2020.

Le proiezioni continuano la programmazione di “A tutto Schermo”, la rassegna promossa da La Rete degli Spettatori per portare nelle sale una selezione attenta di 8 documentari italiani e internazionali, che andrà avanti fino al 20 dicembre in varie tappe in giro per l’Italia.

A selezionare i documentari di “A tutto Schermo”: Valerio Jalongo, Paola Casella, Fabrizio Grosoli, Emanuele Rauco e Lorenzo Dionisi. Individuare documentari che potessero illustrare la varietà, la profondità e la bellezza degli approcci che i cineasti italiani e stranieri hanno nei confronti del cinema del reale è stato il primo criterio scelto. Obiettivo condiviso per portare il cinema e la cultura dove non arrivano, creando uno spazio sempre maggiore per il cinema indipendente e per il documentario in particolare.