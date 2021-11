Apologia del vaccino

In Italia i primi undici mesi di campagna vaccinale hanno evitato oltre 22mila decessi da Covid. Una ricerca guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità, convalidata dall’Istituto Superiore di Sanità, ha preso in riferimento il periodo che va da gennaio a novembre 2021. Ebbene, secondo questo studio, la vaccinazione ha evitato il 51% delle morti attese in Europa. Gran parte delle persone che erano soggette a una dipartita anticipata sono persone di età maggiore dei 60 anni.

Sono state anche evitate nuove infezioni. La cifra stimata, sempre per l’Italia, ammonta a 445mila casi.