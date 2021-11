Riceviamo e pubblichiamo da Patrizio Zenobi, portavoce locale dei testimoni di Geova:

In questi giorni anche a Roma, nel Lazio e in Abruzzo migliaia di persone si stanno impegnando per portare a tutti un messaggio di incoraggiamento. Gli oltre ventimila testimoni di Geova di queste due Regioni stanno prendendo parte alla seconda campagna mondiale organizzata dall’inizio della pandemia per distribuire gratuitamente, e nel rispetto delle norme sanitarie anti-covid, il numero speciale della rivista La Torre di Guardia dal tema “A un passo da un mondo migliore”.

Oggi siamo costantemente bombardati da brutte notizie, quindi abbiamo tutti più che mai bisogno di ricevere buone notizie”, afferma Patrizio Zenobi, portavoce locale dei testimoni di Geova. “Per molti la ‘fine del mondo’ di cui parla la Bibbia preannuncia una catastrofe mondiale. In realtà si rimane sorpresi quando si scopre che la ‘fine’ a cui fa riferimento la Bibbia è solo quella delle sofferenze e della violenza. La rivista che questo mese si sta distribuendo parla proprio di questo forte messaggio di speranza”.

Guardare al futuro con fiducia può aiutare persone di ogni età a vivere meglio. Fernanda, di 80 anni, racconta: “Arrivata alla mia età, e per giunta su una sedia a rotelle, parlare di futuro mi sembrava un controsenso. Scoprire leggendo la Bibbia che il meglio deve ancora venire mi ha dato una nuova prospettiva e mi aiuta ad affrontare ogni giorno con più coraggio e serenità”.

Da oltre 100 anni La Torre di Guardia ha l’obiettivo di confortare le persone con la buona notizia del Regno di Dio. Oggi è la rivista più diffusa al mondo con una tiratura di oltre 72 milioni di copie ed è tradotta in più di 400 lingue. Il numero speciale può essere scaricato gratuitamente anche in formato digitale dal sito jw.org.