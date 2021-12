TOR LUPARA – Orrore al Bosco Trentani, resti di cinghiali dentro le buste

A trovarli una residente che ci passa davanti ogni giorno per tornare a casa. Nei giorni scorsi alcuni resti di cinghiali sono stati trovati in via Torre dei Tucci all’interno della Riserva Nomentum a Tor Lupara. In alcune buste sono stati trovati dei cinghiali senza testa, da altre parti delle zampe staccate dal resto del corpo e legate con dello spago. “Ho paura perché la domenica sento in continuazione degli spari vicino casa – spiega la donna – spero che aumentino i controlli, perché non si può andare avanti così”.

