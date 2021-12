GUIDONIA – Nuocciono alla salute, niente botti a Capodanno

A leggerla per come è scritta, viene da domandarsi chi effettuerà i controlli. Il sunto è che quest’anno a Guidonia Montecelio sarà vietato sparare i tradizionali botti di Capodanno, fatta eccezione per miccette e stelle filanti.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 78 firmata oggi, lunedì 13 dicembre, dal sindaco Michel Barbet.

Il provvedimento stabilisce da oggi e fino alle ore 07 del 7 gennaio 2022 il divieto dì utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura “CE”, che per qualità e classificazione, presentano “un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d’affezione in genere”.

L’ordinanza stabilisce inoltre il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici, special modo nei parchi, giardini e aree verdi, o aperti al pubblico, materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di 18 anni e privi della carta d’identità.

Nell’atto il sindaco stabilisce comunque un rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artifizio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle baracche eventualmente usate per la vendita.

A tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute è vietato di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla ordinanza.

Come previsto dalla legge, si ribadisce il divieto ai minori di 14 anni di acquistare, detenere e utilizzare i fuochi di artificio di Categoria “V”, “D” ed “E” (ora nella categoria 1)

Da oggi e fino al 7 gennaio 2022 è stabilito il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza.

L’inosservanza dell’Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.

Le violazioni alle prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

