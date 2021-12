Monterotondo – Vandalizzato l’albero di Natale, rubate le luminarie

Stanotte le luminarie dell’abete natalizio in Piazza Giovanni Paolo II sono spente. Erano state accese, come di consuetudine, l’8 dicembre, sotto al Pincetto, davanti al Duomo, sull’albero preso in affitto dalla Fondazione ICM, ma otto giorni dopo sono state spente a causa del furto di 30 palline e della manomissione di un’intera fila di luci.

“L’albero è ogni giorno vandalizzato”, ha scritto in un post su Fcebook l’Assessora Marianna Valenti per spiegre l’accaduto sulla pagina Disservizi e Anomalie Funzionali, “e ogni sera è richiesto intervento tecnico per sistemare i danni. Non tutti i monterotondesi, a quanto pare, tengono così tanto alla propria Città”.