Ema approva la pillola Pfizer

È diretto alla cura di adulti con Covid-19 che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso una malattia grave.

È il parere dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarà indicativo per le decisioni delle autorità nazionali dell’Unione Europea che comunque dovranno esprimere un loro giudizio distinto. Va utilizzato in contesti di emergenza, ma con grande tempismo rispetto alla prima attestazione della malattia. Contro indicato per i casi di insufficienza renale o epatica. Da evitare anche per le donne in stato di gravidanza.