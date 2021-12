Covid, salgono le terapie intensive

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 28.064 nuovi casi di coronavirus e 123 i morti, ieri i positivi riscontrati erano stati 28.632 e 120 le vittime. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus in Italia emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 4% con 697.740 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari. Aumentano invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+30 rispetto a ieri) e quelli nei reparti ordinari con sintomi (+56).

