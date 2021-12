Nel Lazio incrementate le prime dosi: 4mila al giorno

“Nel Lazio sono state raggiunte le prime 10mila somministrazioni pediatriche nella fascia 5-11 anni. E non si è verificato nessun elemento avverso”. A renderlo noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Superato anche il milione e mezzo di booster e incrementate anche le prime dosi “che viaggiano ad oltre 4000 al giorno”, spiega D’Amato. In tutto nel Lazio sono state somministrate complessivamente 10,4 milioni di dosi. In base all’ultimo bollettino: su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi si sono registrati 2.404 nuovi casi positivi (-5), 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1.064.

