La sostenibilità passa attraverso i bandi

Meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione di afferrare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla transizione ecologica: il 17 gennaio scade il bando (lo si trova su lazioinnova.it) promosso dall’assessorato per la transizione ecologica e la trasformazione digitale della Regione Lazio per partecipare alla consultazione pubblica “Lazio in transizione”. Si tratta di acquisire, da soggetti sia pubblici sia privati, manifestazioni d’interesse correlate appunto alle tematiche della transizione ecologica per avanzare idee e progetti in chiave green e per l’elaborazione del Piano di Transizione Ecologica della Regione Lazio. Con un occhio puntato sul 2026, l’anno in cui si dovranno chiudere i cantieri legati al Pnrr e e al suo “tesoretto” europeo. Un elemento è certo: nessuna misura sarà approvata se non rispetta gli obiettivi posti dall’Onu nell’Agenda 2030, ovvero declinando la politica di sviluppo “a misura di pianeta, nella visione sostenibile, l’unica possibile perché ne va veramente della nostra esistenza”, ha precisato Roberta Lombardi, assessora per la transizione ecologica e la trasformazione digitale.

Condividi l'articolo: