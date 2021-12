False scarpe firmate, ambulante denunciato a Moricone

Stessa firma ma non la stessa fattezza. A Moricone, in un mercatino, i carabinieri della locale Stazione hanno scoperto un ambulante di calzature che vendeva scarpe di noti marchi, solo che erano contraffatti. La merce – ossia decine di paia di scarpe – è stata sequestrata ed il venditore ambulante denunciato a piede libero alla Procura di Tivoli per introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti.

