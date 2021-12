Blitz dei Nas a Monterotondo, multato un ristorante etnico

Mancata tracciabilità degli alimenti, ma anche marcata formazione del personale. Sono i motivi per cui ieri a Monterotondo centro i carabinieri del Nas di Roma con l’ausilio dei colleghi della locale stazione hanno fatto scattare multe per duemila euro a un ristorante etnico. A fine ispezione infatti gli investigatori hanno constatato diverse violazioni per le quali sono scattate sanzioni amministrative. L’attività però è rimasta regolarmente aperta, ma dovrà regolarizzare le prescrizioni entro un mese.

In un negozio di generi alimentari con macelleria dello Scalo i militari hanno invece sanzionato il titolare per 8mila euro: non aveva etichettato i prodotti etnici in lingua italiana e omesso di sanificare le superfici per i vigenti protocolli Covid. Il registro di sanificazione, infatti, è risultato non aggiornato.