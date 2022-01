Ad Arcinazzo arriva il Postamat

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Arcinazzo Romano, in Via Porta Nuova, da lunedì 24 gennaio sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all’installazione dell’ATM Postamat.

L’Azienda, per garantire continuità di servizi per l’intera durata dell’intervento, ha predisposto da martedì 25 gennaio, nel piazzale antistante l’ufficio postale, un Ufficio Postale Mobile con uno sportello abilitato a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’Ufficio Postale Mobile sarà operativo nei consueti orari di apertura al pubblico: fino al 31 gennaio aperto il martedì, il giovedì con orario dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Dal 1° febbraio la sede sarà operativa invece nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con gli stessi orari.

Nelle vicinanze, la clientela può rivolgersi anche presso le sedi di Affile, Via Don Giovanni Rossi; Bellegra, in Via Roma; Olevano Romano, in Via del Municipio, tutti con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Disponibile anche l’ufficio postale di Subiaco in Viale della Repubblica, che dal 31 gennaio effettuerà orario prolungato fino alle ore 19.05.

A disposizione dei cittadini anche la sede di Roiate, in Via Alcide De Gasperi, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 8.20 alle 13.45.

