Stop a madrine e padrini in Sabina

Stop a madrine e padrini. Battesimi e cresime, in Sabina, da giugno si celebreranno senza. Il vescovo Ernesto Mandara ha cancellato da alcuni sacramenti le figure di sostegno dei genitori, ossia comari e compari. Uno schiaffo alla tradizione? Forse, ma per un fine nobile: rimettere al centro la fede, al posto di formalità, regali e confetti. Nella premessa del decreto “ad experimentum”, il monsignor Mandara lo precisa senza mezzi termini: “Considerato che nell’odierno contesto socio-ecclesiale la presenza di padrini e madrine risulta spesso una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale in cui rimane ben poco visibile la dimensione della fede”.

Una decisione maturata dopo una riflessione e un confronto con il Consiglio Presbiterale Diocesano. Per il vescovo padrini e madrine avevano assunto ormai negli ultimi anni un ruolo formale più che sostanziale, ben lontano dal ruolo di accompagnamento spirituale, di accompagnamento ad un vero e proprio cammino ecclesiale. Un punto questo su cui il vescovo della Sabina, dal suo punto di vista, ha piena ragione. Quanti hanno conosciuto padrini o madrine persino atei?

Il decreto entrerà in vigore il primo giugno 2022.

Mandara, comunque, non è stato un apripista. Il cambio di rotta era già scattato in altre diocesi, in Italia, ma la sua decisione farà comunque discutere. (a.p.)

