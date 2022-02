Mattarella, giuramento bis

Montecitorio si prepara al giuramento (bis) del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma oggi alle 15.30, davanti al Parlamento riunito in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all’elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, si recherà a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza sarà segnalata dalla campana di Montecitorio. Per la Regione Lazio i delegati presenti saranno il governatore dem Nicola Zingaretti, il tiburtino Marco Vincenzi anche lui dem e Fabrizio Ghera di Fratelli d’Italia.

ATTESA PER IL DISCORSO

Dopo il giuramento il discorso. Le speranze degli italiani in una fase di uscita dalla pandemia, il ruolo centrale del Parlamento sul fronte interno, la crisi ucraina e il peso dell’Italia nella nuova Europa sul fronte internazionale. Si dipanerà su questi due filoni il discorso di insediamento che il Capo dello Stato terrà a Montecitorio, dopo aver giurato sulla Costituzione.

