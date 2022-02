Monterotondo – Rapina una banca disarmato e senza mascherina, 24enne arrestato

Compie una rapina in banca a volto scoperto (senza neanche la mascherina), con un tatuaggio sul viso e fingendo di avere una pistola, ventiquattrenne di Fiano Romano finisce in manette. Il “colpo” – con bottino da 160 euro – era stato messo a segno lunedì primo febbraio nella filiale della banca Intesa Sanpaolo, in via Matteotti, a Monterotondo. Visionate le telecamere di videosorveglianza per i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo non è stato difficile risalire al giovane, tra l’altro già noto alle forze di polizia. I testimoni hanno riferito che un ragazzo, simulando di avere una pistola nella tasca della felpa, aveva minacciato una delle dipendenti alla cassa, riuscendo a farsi consegnare 160 euro e una rastrelliera portamonete, per poi fuggire a piedi. Il ragazzo è stato rintracciato poco lontano, con ancora indosso l’intera refurtiva che è stata recuperata e restituita al direttore della filiale rapinata.

Il 24enne ieri è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

