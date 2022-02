PALOMBARA SABINA – Contratto scaduto, il sindaco sgombera la municipalizzata

Per otto anni ha gestito per il Comune di Palombara Sabina i servizi di illuminazione votiva e supporto amministrativo, ma il contratto è scaduto. Tuttavia la Società “Municipalizzata Sabina Mu.Sa. Srl” continua a indicare la sede legale all’interno dei locali di proprietà comunale.

Per questo il 20 gennaio la giunta comunale ha autorizzato il sindaco Alessandro Palombi a diffidare formalmente la municipalizzata a trasferirsi altrove. Il rapporto tra l’Ente e la “Mu. Sa. Srl” è iniziato il 20 giugno 2013 con la stipula del contratto di servizio (Tributi – Idrico Ici/Imu, TIA/Tares -, Lettura contatori Idrici, Toponomastica, Manutenzione Verde Pubblico, Usi Civici, Urbanistica, Lampade Votive, Imposta Pubblicità, Pubbliche Affissioni, Passi Carrabili, Tosap e Commercio) gestito con 14 dipendenti.

Palombara – Musa a rischio, si procederà a un nuovo appalto

Il contratto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, per cui dal primo gennaio 2022 la società non è più legittimata a indicare come sede legale i locali di Viale XXIV Maggio numero 7 di proprietà comunale adibiti a Ufficio Tributi e in uso alla Srl per tutto l’espletamento del servizio.