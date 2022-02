TIVOLI – Lavori alla rete idrica, una notte senz’acqua

Tivoli resterà una notte senz’acqua per l’ampliamento della rete di acquedotto. Lo annuncia Acea Ato2 Spa con un avviso pubblico indirizzato al Comune di Tivoli, alla Polizia Locale Comune di Tivoli, ai Carabinieri di Tivoli, ai Vigili del fuoco e alla Asl.

La sospensione del servizio idrico è previsto dalle ore 22 di mercoledì 9 alle ore 6 di giovedì 10 febbraio 2022 per consentire il collegamento di una nuova condotta idrica. Si verificherà mancanza d’acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie del Comune di Tivoli:

– Via Roma

– Via Antonio Parrozzani

– Via Domenico Giuliani

– Piazza del Plebiscito

– Via Palatina

– Via Acquaregna

– Via Empolitana (da Viale Tomei a Via Acquaregna)

– Via del Lavoro

– Via Fratelli Bandiera

– Strada Rivellese

– Via Goffredo Mameli

– Via Fratelli Zuccari

– Via delle Case Popolari

– Via degli Ulivi

– Via delle Ginestre

– Strada della Vetreria

– Vicolo Empolitano

– Via delle Cinque Giornate

– Via Carlo Pisacane

– Largo Giovanni Maria Nanino

– Viale Trieste

– Viale Tomei

– Viale Cassiano

– Via Tiburtina (da Piazza Giuseppe Garibaldi al civico 103)

– Piazzale delle Nazioni Unite

– Piazza Giuseppe Garibaldi

– Via delle Betulle

– Via delle Mimose

– Via Del Trevio

– Via Colsereno

– Via Palatina

– Via della Missione

– Via Lione

– Via dell’Inversata

– Via Due Giugno

– Via del Governo

Acea Ato 2 SpA comunica inoltre che potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 22 di mercoledì 09 febbraio alle ore 06 di giovedì 10 febbraio 2022 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che resterà in stazionamento in Piazza Giuseppe Garibaldi.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web e comunicato stampa. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet.