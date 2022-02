Tivoli – L’Asa contro gli sprechi alimentari

Come riciclare il cibo e raggiungere due obiettivi: meno rifiuti, più risparmi. ASA come ogni anno celebra la Giornata internazionale contro lo spreco alimentare, che ricorre oggi, 5 febbraio, con il suo impegno diretto in iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, di ogni fascia di età, sulle buone pratiche, come quella di attuare il riuso creativo in cucina per ridurre a monte i rifiuti.

Negli scorsi mesi, attraverso “Dispensa l’Eccedenza”, il progetto incentrato su tale tema, promosso dall’assessorato ai Servizi Sociali del @Comune di Tivoli e finanziato da Città Metropolitana, la municipalizzata per l’Ambiente di Tivoli ha realizzato, insieme a @Slow Food Tivoli Valle dell’Aniene, @Banco Alimentare ed @Equoevento, 27 lezioni, in presenza e in digitale, all’interno di 6 scuole del territorio – 4 primarie di primo grado, 1 secondaria di primo grado e 1 secondaria di secondo grado – incontrando circa 1500 studenti.

L’obiettivo comune a tutti i partner del progetto – che si compone, oltre che dell’educazione ambientale anche del recupero delle eccedenze dalla GDO e dalle attività di ristorazione – è stato quello di far capire l’impatto che il modo di mangiare e di sprecare cibo ha sull’ambiente, ma anche a livello economico. Da qui i suggerimenti da attuare quotidianamente per salvaguardare il pianeta e il portafogli.

Ricordiamo che in Italia si sprecano annualmente circa 2 miliardi e 200 milioni di tonnellate di cibo, circa 100 grammi di cibo al giorno pro capite. Vengono letteralmente “buttati via” 6,5 miliardi di € di prodotti alimentari ancora perfettamente consumabili, circa 4,90 euro a nucleo familiare, che ammontano allo 0,5% del PIL nazionale.