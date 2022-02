E’ il dentista di Mentana Luca Colasanti, 55 anni, sposato, padre di quattro figli, il passante ucciso ieri sera sulla via Nomentana all’altezza di Casali da un’auto fuori controllo. Il dentista, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato travolto sul marciapiede. Sono in corso gli accertamenti sull’automobilista – Alessandro F., 54 anni di Monterotondo, sottoposto al narcotest e all’etilometro. I carabinieri procedono per omicidio stradale.

Foto di archivio