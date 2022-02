Scarpe? Meglio con punte estreme

Le scarpe moda della primavera 2022 hanno punte estreme. Basta indossarne un paio con punta affilatissima, meglio ancora se colorate, per catturare l’attenzione. La moda invita a osare a partire dalle scarpe che diventano accessorio fondamentale per esprimere il proprio stile. Da qui l’altro trend: glasse di cristalli che risplendono sui piedi anche di giorno.

Per le amanti degli stivali le passerelle propongono socks boots di maglia, mentre chi non vuole rinunciare alla comodità potrà contare sulle scarpe dotate di block heel, un tacco quadrato e non troppo alto.

Foto da BeautyDea