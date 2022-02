GUIDONIA – Paura in strada, rapinato un ragazzo speciale – VIDEO

Nei vicoli bui di Villanova un balordo aggredisce e minaccia Christian Giordano: il 22enne lo buggera e gli consegna il portafogli con poche monete, ma non quello coi contanti.

Christian Giordano ha 22 anni ed è un ragazzo speciale di Villanova di Guidonia.

Ha frequentato l’Istituto Alberghiero, è cintura marrone di judo, trascorre i pomeriggi all’oratorio parrocchiale del quartiere, è iscritto al Roma Club di Guidonia e ama la Magica a tal punto da indossare sempre felpe giallorosse e usare portafogli e borsello con il lupetto stampato sopra.

A Villanova lo conoscono tutti, eppure martedì pomeriggio 8 febbraio un balordo ha pensato di derubarlo di una manciata di monete per un totale di 5 euro.

L’uomo ha sorpreso Christian alle spalle verso le 17,30 in via Nicola Ricciotti, uno dei vicoli bui della frazione che il ragazzo percorreva a piedi per tornare a casa dopo essere stato in una sala scommesse poco distante e aver consumato un caffè nel bar di piazza San Giuseppe Artigiano.

Il balordo, volto travisato da mascherina anti-Covid, scaldacollo, occhiali da sole e berretto, ha spaventato Christian puntandogli alla schiena un oggetto non identificato.

Nonostante lo spavento il ragazzo speciale ha avuto la lucidità di consegnare al bandito il portafogli contenente le monete. Sì perché Christian ha due di tutto. Non soltanto due telefoni cellulari, ma anche due borsellini e in quello custodito in tasca c’era una banconota da 10 euro.

Nel giro di qualche secondo Christian è diventato preda della paura. E’ corso a casa dalla mamma e dalla nonna ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Tivoli per una contusione alla spalla e soprattutto per lo spavento.

Da martedì scorso Christian non esce più di casa se non accompagnato dai familiari che nel frattempo hanno denunciato la rapina ai carabinieri della Tenenza di Guidonia. Chissà se qualche telecamera presente nei vicoli bui di Villanova ha ripreso il balordo in azione.