GUIDONIA – Viabilità, apre il nuovo parcheggio pubblico

Una buona notizia per la viabilità di Setteville, il quartiere di Guidonia Montecelio al confine con Roma: entra in funzione il parcheggio pubblico situato all’angolo tra via Carlo Todini e via Vittorio Alfieri.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 58 firmata ieri, martedì 15 febbraio, dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi.

Col provvedimento viene istituito il parcheggio pubblico realizzato da un privato che ha costruito il complesso immobiliare adiacente all’area successivamente acquisita al patrimonio comunale.

Le aree di sosta sono due con ingressi separati, il settore Lavori Pubblici provvederà all’installazione e manutenzione della segnaletica stradale relativa agli stalli di sosta ordinari e di 4 riservati ai disabili, nonché alla messa in sicurezza del parcheggio, compresa l’eliminazione di insidie e ostacoli.

Nel nuovo parcheggio sarà vietato sostare il sabato dalle ore 6 alle ore 16,30 per lo svolgimento del mercato settimanale su via Alfieri e via Todini.