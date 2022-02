Monterotondo – La Croce Rossa cresce, nuovo ingresso per 38 volontari

Otto nuovi soccorritori formati per prestare servizio in ambulanza e trenta volontari pronti a rendersi utili per ogni emergenza e sostegno alla popolazione. Il comitato della Croce Rossa di Monterotondo cresce. Con i nuovi ingressi, “battezzati” in due giorni, tra sabato 19 e domenica 20 febbraio, il gruppo ha raggiunto la quota di 125 soci. Una soddisfazione per la presidente, Fabiola Corbelli. “Sono contenta – afferma – che il nostro comitato continui a crescere. Con la partecipazione dei nuovi volontari sono sicura che potremmo fare molto di più per supportare la popolazione del territorio”.

Intanto una volta al mese il comitato che, ha base in via Adige, organizza un corso per manovre salvavita pediatriche aperto a tutti, e sempre più spesso seguito da genitori, nonni, baby sitter e insegnanti. Prossimo appuntamento il 26 marzo alle ore 15. Per le prenotazioni 331.2345130