TIVOLI – Tribunale, arrivano i rinforzi per velocizzare i processi

L’obiettivo è sveltire la “Giustizia Lumaca” e raggiungere standard di attesa accettabili. Per questo al Tribunale di Tivoli arrivano 44 addetti all’Ufficio del Processo, nuove figure professionali assunte con contratto a tempo determinato di 2 anni e 7 mesi grazie ai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Governo ha introdotto nell’area giustizia per accrescerne l’efficienza e ridurre i tempi dei processi.

I primi 15 addetti sono stati immessi in servizio oggi, lunedì 21 febbraio, altri 15 domani, martedì 22 febbraio, e gli ultimi 14 mercoledì. Si tratta dei vincitori del concorso bandito nel 2021 dal Ministero della Giustizia per la selezione di 8.171 unità in tutta Italia. Il team di personale qualificato di supporto affiancherà i giudici di Tivoli per agevolarli nelle attività preparatorie del processo, nello smaltimento dell’arretrato e in tutto ciò che può velocizzare la redazione di provvedimenti.

Spetterà al Presidente del Tribunale di Tivoli Stefano Carmine De Michele decidere in quale misura assegnare le nuove 44 unità ai Settori Penale, Civile e Lavoro. Proprio dal 2022 l’Ufficio del Processo diventa pienamente operativo negli Uffici giudiziari, secondo la distribuzione di risorse prevista, che tiene conto del carico di lavoro, cioè arretrato patologico e pendenza, come anche della dotazione organica dei magistrati togati.

Scaduto il contratto di 2 anni e 7 mesi, il Tribunale di Tivoli arruolerà altri addetti all’Ufficio del Processo sempre a tempo determinato.