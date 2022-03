Obesità, visite gratuite al Fatebenefratelli

Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma partecipa alla Giornata Mondiale dell’Obesità , “World Obesity Day 2022” per contribuire alla sensibilizzazione e prevenzione di questa patologia altamente diffusa .

La UOC di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli- Isola Tiberina di Roma garantisce l’apertura gratuita (solo previa prenotazione) dello sportello Obesità, sabato 5 marzo, dalle 9 alle 12.30.

UN TEAM IN CAMPO

Nel corso della mattinata di sabato, il Centro dell’Isola Tiberina, attraverso un team multidisciplinare di specialisti, sarà a disposizione del pubblico per effettuare visite finalizzate ad inquadrare dal punto di vista clinico e metabolico il paziente in sovrappeso o obeso e a fornire indicazioni per un corretto stile di vita in relazione soprattutto al regime alimentare e all’attività fisica. Inoltre, grazie alla collaborazione con il servizio ospedaliero di Psicologia, chi lo desidera potrà incontrare gli psicologi e confrontarsi con loro sui “nodi interiori” che possono favorire la condizione clinica.

L’Obesità è una patologia cronica multifattoriale caratterizzata da un eccessivo o anomalo accumulo di grasso corporeo. Secondo dati recenti dell’Istat, 25 milioni di italiani sono affetti da obesità, ossia circa la metà (46%) della popolazione adulta, con un’incidenza maggiore negli uomini (11,8%) rispetto alle donne (9,4%). Scorrette abitudini alimentari e una scarsa attività fisica rappresentano i principali fattori di rischio; alla patologia concorrono anche la predisposizione genetica, fattori endocrini, metabolici e, non ultimi, fattori psicologici.

Prenotazioni telefoniche da oggi primo marzo e fino ad esaurimento posti allo 06.68370325 (ore 17.30-19). Altre informazioni: 06.6837534.