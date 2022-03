Manziana – Va a trovare la figlia al cimitero, viene investita e uccisa

Stava andando a trovare in cimitero la figlia prematuramente scomparsa, quand’è stata travolta da un’auto e sbalzata sull’asfalto: un impatto terribile che non le ha lasciato scampo. L’ennesima tragedia della strada costata la vita a un pedone si è consumata alle 8.15 di giovedì 10 marzo 2022, nei pressi del camposanto di Manziana, in via dei Platani, vittima una pensionata ottantottenne del posto, Lina Cappelletti: i suoi familiari, sconvolti dal dolore, per essere assistiti si sono affidati a Studio3A.

L’anziana, vedova, nonostante l’età avanzata, godeva ancora di ottima salute ed era in gran forma, totalmente autosufficiente; anzi, cuoca e grande appassionata di cucina, cucinava lei per tutti in famiglia, curava il proprio giardino meglio di un orto botanico e amava andare in campagna per raccogliere erbe selvatiche da utilizzare per i suoi piatti genuini. E, tra le sue varie attività, ogni giorno si recava in cimitero per rendere visita alla figlia che aveva perduto e per tenere in ordine la sua tomba, ma giovedì mattina un crudele destino l’ha attesa proprio davanti al camposanto. Mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, per cause che dovranno essere accertate dagli agenti della polizia municipale di Manziana, intervenuti per i rilievi, e dall’inchiesta della magistratura, un uomo sulla settantina, anche lui della zona, l’ha investita in pieno con la sua vettura. L’ottantottenne è stata trasportata d’urgenza in ambulanza dai sanitari del 118 in condizioni critiche all’ospedale di Bracciano ma, nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla, è deceduta poche ore dopo a causa dei troppo gravi politraumi riportati nell’impatto con la macchina e nella successiva, rovinosa caduta a terra.

Il pm della procura di Civitavecchia Martina Frattin ha aperto da prassi un procedimento penale per il reato di omicidio stradale a carico del conducente dell’auto e ha disposto l’autopsia sulla salma dell’anziana.

I familiari di Lina Cappelletti, che lascia un figlio e quattro nipoti, per fare piena luce sui tragici fatti e ottenere giustizia, attraverso il consulente legale Matteo Cesarini, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che metterà a disposizione come consulente tecnico di parte per i propri assistiti per le operazioni peritali il medico legale Antonio Oliva.