GUIDONIA – Elezioni, Alfonso Masini candidato sindaco del Centrodestra

E’ Alfonso Masini il candidato sindaco del Centrodestra unito per le elezioni di maggio a Guidonia Montecelio.

La decisione è arrivata nella tarda serata di lunedì 14 marzo al termine di una riunione tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, partito all’interno del quale Alfonso Masini è membro del Direttivo cittadino.

Nato a Montecelio 72 anni fa, ex dirigente in pensione, in 40 anni di attività professionale a Palazzo Matteotti Masini ha ricoperto praticamente tutti i ruoli apicali, perfino quello di Comandante della Polizia Locale e di Direttore Generale dell’Ente, dedicando la sua lunga esperienza soprattutto ai Settori Pubblica Istruzione e Servizi sociali.

Membro dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, da quando è in pensione si dedica a reperti archeologici e cultura guidoniani.