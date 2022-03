GUIDONIA – Elezioni, sarà ballottaggio tra Cuccuru e Masini

A bocce ferme, la previsione per le prossime elezioni comunali di Guidonia Montecelio appare scontata: il nuovo sindaco sarà deciso al ballottaggio tra il candidato della coalizione di Centrosinistra e quello di Centrodestra.

IL CANDIDATO DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Articolo Uno ha puntato su un professionista della società civile, Alberto Cuccuru, 50 anni, originario di Sassari dal 1998 a Guidonia, una moglie e tre figlie, fino al 2005 Ufficiale dell’Aeronautica militare, oggi stimato avvocato penalista specializzato in diritto d’impresa, autore di varie pubblicazioni e scritti in ambito giuridico, commissario nell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato.

Cuccuru è segretario regionale del Masci, il Movimento scout adulti, fa parte della Comunità adulti Scout del Guidonia 2 presso la parrocchia della Beata Vergine di Loreto ed è stato Capo Scout del Gruppo Agesci Guidonia 1 della stessa parrocchia.

IL CANDIDATO DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno scelto Alfonso Masini come candidato sindaco del Centrodestra unito per le elezioni di maggio a Guidonia Montecelio. Nato a Montecelio 72 anni fa, una moglie e due figlie, ex dirigente comunale in pensione, in 40 anni di attività professionale a Palazzo Matteotti Alfonso Masini ha ricoperto praticamente tutti i ruoli apicali, perfino quello di Comandante della Polizia Locale e di Direttore Generale dell’Ente, dedicando la sua lunga esperienza soprattutto ai Settori Pubblica Istruzione e Servizi sociali.

Membro dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, da quando è in pensione si dedica a reperti archeologici e cultura guidoniani.

AL BALLOTTAGGIO I DUE CARTELLI CIVICI FARANNO DA AGO DELLA BILANCIA

Se il ballottaggio appare scontato, l’esito lo è tutt’altro. A fare da ago della bilancia alle elezioni di maggio 2022 a Guidonia Montecelio saranno le due coalizioni civiche facenti capo a due attuali consiglieri comunali, Paola De Dominicis, capogruppo del “Nuovo Polo Civico”, e Claudio Zarro, capogruppo del Gruppo Misto.

“UNITI IN COMUNE”, OTTO LISTE A SOSTEGNO DI CLAUDIO ZARRO

Claudio Zarro, 37 anni, una moglie e un figlio, dipendente Atac e capotreno, nel 2017 eletto nel Movimento 5 Stelle e oggi nel Gruppo Misto, è il candidato sindaco della Federazione “Uniti in Comune”, un cartello di otto liste civiche: “Guidonia Montecelio Rinasce”, “Geo-Ambientalisti, Animalisti, Ecologisti per Guidonia Montecelio”, “Identità Civica Guidonia Montecelio”, “Guidonia in Opera”, “In Comune”, “Movimento Giovani Guidonia Montecelio”, “Villanova-La Botte Rinasce” e “Colleverde in Comune”.

“NUOVO POLO CIVICO”, SETTE LISTE A SOSTEGNO DI MAURO LOMBARDO

Infine Mauro Lombardo, 50 anni, avvocato, tre figli, sarà il candidato sindaco del “Nuovo Polo Civico”. Una volta consigliere comunale con Teresa Bonelli (Forza Italia) sindaco, assessore con Stefano Sassano (Udc) Sindaco, vice sindaco di Eligio Rubeis (Forza Italia), Lombardo è figura storica del Centrodestra a Guidonia.

Sarà sostenuto da sette liste civiche i cui nomi provvisori sono: “Guidonia Montecelio Domani”, “Il Biplano”, “L’Onda”, “Giovane Guidonia” (“Azione” di Carlo Calenda, ndr), “Consenso Civico” e “Guidonia Civica”. La settima lista sarà quella che fa riferimento all’attuale capogruppo del Nuovo Polo Civico Paola De Dominicis.

L’esito delle elezioni dipenderà da dove si schiereranno al ballottaggio i due cartelli civici.