Sabato 2 aprile al duomo Concerto “Requiem K.626” di Mozart

Sabato 2 aprile alle ore 19 al Duomo a Tivoli si terrà il concerto “Requiem K.626” di Wolfgang Amadeus Mozart, l’ultima opera del grande compositore. Un concerto organizzato dalla onlus “Famiglie di Angeli”, l’associazione che si occupa di dare conforto ai genitori di vittime di incidenti stradali e dedicato a Margherita Diazenna, una diciannovenne di Tivoli morta in incidente il primo aprile del 2002, ma anche del papà scomparso qualche giorno fa. L’evento è patrocinato dal Comune di Tivoli.

Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra Xilon e dal Coro Accademia Italiana Muzio Clementi, diretti dal maestro Paolo Matteucci.

Voci soliste:

Monica Cucca (soprano)

Silvia Pasini (mezzosoprano)

Michael Alfonsi (tenore)

Danilo Paduli (basso)

L’evento sarà preceduto, alle ore 18, dalla Santa Messa in ricordo di Margherita e Rocco.

L’Associazione “Famiglie di Angeli”, sita in via di Ponte Lucano, 1, a Villa Adriana, fondata proprio dai genitori di Margherita dopo la scomparsa della loro unica figlia, è attiva dal 2002 ed è formata da professionisti e volontari che operano nel sociale e da genitori di vittime di incidenti stradali.

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione realizza attività per educare i giovani alla corretta percezione di condotte a rischio e, più in generale, all’acquisizione di stili di vita positivi. Professionisti della relazione d’aiuto sono inoltre impegnati a sostenere la ripresa del cammino di vita di coloro che hanno subito il lutto della perdita di un figlio. L’associazione promuove studi e ricerche, cura l’edizione di pubblicazioni di argomento sociale e organizza concerti, eventi culturali, convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore.