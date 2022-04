Lavori in corso, Comuni alimentati dal Simbrivio due giorni senza acqua

Acea Ato 2 comunica che per realizzare interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcuni Comuni della Provincia di Roma alimentati dall’acquedotto del Simbrivio.

Pertanto dalle ore 7 di venerdì 8 aprile a mezzogiorno di sabato 9 aprile si verificheranno abbassamenti di pressione con possibili mancanze di acqua nelle seguenti zone:

 Genazzano:

 Intero Comune

Olevano Romano:

 Intero Comune

 Bellegra:

 Contrada Le Grotte

 Località Camorano

 Cave:

 Intero Comune

Rocca di Cave

 Via Cave – Zona Pratarone  Zona Colle Dolce

 Palestrina:

 Via San Agapito

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 08:00 di venerdì 8 aprile alle ore 12:00 di sabato 9 aprile Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

 Genazzano:

 Piazza della Pace

Olevano Romano:

 Via Roma angolo Via Vittorio Veneto

 Cave:

 Via della Selce (parcheggio Farmacia)

 Viale san Lorenzo angolo Contrada Toce

 Via Pio XII (vicino casa dell’Acqua)

 Via Prenestina Nuova (Contrada Campo) interno parcheggio Cimitero Comunale

Rocca di Cave

 Piazza Colle Dolce Parcheggio Giardini Pubblici

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.grupp o.acea. it.

